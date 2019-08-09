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Hayvan otlatmaya giden genç kayboldu

Hayvan otlatmaya giden genç kayboldu
Hayvan otlatmaya giden genç kayboldu

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde dün sabah saatlerinde hayvan otlatmaya giden gençten haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyünde 20 yaşındaki Mustafa Mutlu ortadan kayboldu. 8 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'te tarladaki hayvanların yanına giden gençten bir daha haber alınamadı. Hayvanlar ise gece 21.00 sıralarında bulundu. Hayvan otlatmaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan Mustafa Mutlu'nun bulunabilmesi için komandolar, jandarma, iz takip köpekleri ile AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak Mutlu'nun cep telefonundan sinyal verdiği bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin gün boyu yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarına köylüler de katıldı. Kayıp genci bulmak için arama çalışmalarına yarında devam edileceği öğrenildi.

Vedat Yunus İkizoğlu


 

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