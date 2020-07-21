Hayvan pazarından firar eden kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı

Trabzon'un Araklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında hareketli anlar yaşandı. Bağlı olduğu ipten kurtularak kaçmaya başlayan kurbanlık tosun Araklı-Bayburt karayoluna girdi. Ters yönden giderek trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan hayvanı gören çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Bir süre kurbanlık tosunu kovalayan vatandaşlar yetersiz kalınca yetkililere haber verdi. Araklı-Bayburt karayolunu ulaşıma kapatan ekipler yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçmayı başaran kurbanlık hayvanı ilçe merkezi yakınlarında yakalamayı başardı.

Yaşanan hareketliliğin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Yusuf Genç

