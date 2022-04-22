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Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 aile arasında iddiaya göre hayvan sulatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 aile arasında hayvan sulatma meselesi yüzünden çeşme başında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine 2 kişi yaralanırken, bıçaklanan Adem T. (26) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Adem T., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgaya karışan şahıslar da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

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