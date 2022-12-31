Hayvan yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saat 6.30 sıralarında Hanlı köyü kavşağında meydana geldi. O.B. (58) idaresindeki 60 ABN 842 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile U.K. (34) yönetimindeki 58 NF 468 plakalı hayvan yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya dönerken kamyonet ise devrildi. Kazada sürücüler ile araçların içerisinde bulunan A.Ö. (56), A.H.(56) ve S.K (64) yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Bardak



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