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Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi

Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi

Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinden kaçıp yerleşim bölgesine ulaşan zebra, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Firari zebrayı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi - Tıkla İzle

Güney Kore'nin başkenti Seul'de zebra paniği yaşandı. Kentin doğusunda bulunan bir hayvanat bahçesinde yerel saatle 14.50 sıralarında ahşap bariyeri kırarak yaşadığı alandan firar eden zebra şehir merkezine indi, trafikte seyreden araçların arasına karışarak tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. O anlar amatör kameralara yansırken, itfaiye ekipleri ve hayvanat bahçesi yetkililerinin 2 yaşındaki zebrayı zarar vermeden yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Burak Ersoy

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