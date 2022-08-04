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Hayvanları aç ve susuz bıraktı, cezası ağır oldu

Hayvanları aç ve susuz bıraktı, cezası ağır oldu
Hayvanları aç ve susuz bıraktı, cezası ağır oldu

Sivas’ta hayvanları aç ve susuz bırakan şahsa toplamda 4 bin 86 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay merkeze bağlı Serpincik köyünde meydana geldi. E.İ'ye ait iki Kangal köpeğinin aç ve susuz bırakıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İl Jandarma ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile birlikte bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, sahsa ait ikametin bahçesinde iki Kangal köpeğinin aç ve susuz bırakıldığı anlaşıldı. Ekipler şahsa, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince toplamda 4 bin 86 lira para cezası uyguladı. Öte yandan köpekler Sivas Belediyesi Hayvan Ambulansı ile alınarak tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Mustafa Kurtulan

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