Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

Teklife göre, ev hayvanı tanımı yapılıyor. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından evde, iş yerinde ya da arazisinde özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı kapsıyor.

Kedi ve köpek sahipleri hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacaklar.

Ev hayvanları satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen ev hayvanı üretim yerlerinde kedi ve köpek satışı yapılabilecek.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerinin de aralarında bulunduğu 4 köpek türünün Türkiye'ye girişi yasaklanıyor. Bu türlerin satışını yapanlara 11 bin lira para cezası verilecek.

Ev hayvanları icra konusu olmaktan çıkartılıyor.

Tedavi amaçlı olarak hayvanlara müdahalelere izin verilecek.

Medya hizmet sağlayıcıları hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılmasına yönelik zorunluluk getiriliyor.

Kedi ve köpek sahiplerinin dijital kimliklendirme yöntemiyle hayvanlarını kayıt altına almaması halinde hayvan başına 1200 lira para cezası verilecek. Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına kesilen para cezası tutarı 60 liradan 1000 liraya çıkarılıyor. Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasına ilişkin hükme aykırı hareket edenlere, hayvan başına 500 lira idari para cezası kesilecek.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak. Hayvanlarla cinsel saldırı veya tecavüzde bulunan kişiye, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak. Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Hayvanları dövüştüren kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kuracak.

Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanıyor. Mevcut işletmeler ise herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını tamamlama ya da artırma, yeni şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemeyecek, üretim yapamayacak, Bakanlığın izni olmadan işletme hakkını devredemeyecek ve on yılın sonunda faaliyetlerine son verecek.

Gerçek ve tüzel kişilere hayvanların etolojisine ve habitatına uygun serbest dolaşımlarına imkan sağlayan doğal yaşam parkları kurabilecekler.

Ahmet Umur Öztürk



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