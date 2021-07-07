Hayvanları Koruma Kanunu teklifi komisyonda kabul edildi

Komisyonda kabul edilen Hayvan Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak ‘süs' ibaresi çıkarılıyor. ‘Ev hayvanı' tanımı gerçek ve tüzel kişilerin sahipliğindeki hayvanlar da dahil edilerek kapsamı genişletiliyor. Teklife göre sahipsiz hayvanların bakımların yerel yönetimlerce yapılacak.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldıracak. Ev hayvanları sahibinin borçlarından dolayı icra konusu olmaktan çıkacak. Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamayacak, ancak bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerinde kedi ve köpek satışı yapılabilecek.

Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden (Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio) türlerin aralarında bulunduğu 4 köpek türünü üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklanıyor. Bu tür hayvanların satışını yapanlara 11 bin TL idari para cezası getirilecek.

Hayvanların etolojisine ve habitatına uygun, serbestçe dolaşmalarına imkan sağlayan doğal yaşam parkları kurulacak.

Petshoplarda hayvan satışına yasak getiriliyor. Nesli yok olma tehlikesi altında olman hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası, bir hayvanın neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek. Ev hayvanına veya evcil hayvanlara işkence yapanlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Hayvanları dövüştüren kişiye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adil para cezası verilecek.

Hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi için medya hizmet sağlayıcılarına zorunlu yayın yükümlülüğü getiriliyor.

Ahmet Umur Öztürk



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