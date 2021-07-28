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Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar

Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, tahliye edilen vatandaşların mahalleye girişlerine izin verilmedi. Bazı vatandaşlar hayvanlarını traktörlere yükleyerek bölgeden kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri ise mahalleye girmek isteyen vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangını çıkış noktaları arasında bulunan Evrenseki Mahallesi'nde vatandaşlar tahliye edildi. Yangın bölgesinden tahliye edilen vatandaşların mahalleye girişlerine izin verilmedi. Bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını traktörlere yükleyerek bölgeden kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri ise mahalleye girmek isteyen vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.


Hayvanlarını traktöre yükleyerek yangın bölgesinden kaçan Ahmet Tırpan, “Yangının içerisinde kaldık. Canımızı zor kurtardık. Yangının ilerlemesi devam ediyor. Her şey ortada. Ben Antalya'dan geldim. Abim yangın içerisinde kaldı. Onu bulduk. Dere yatağında suyun içerisinde. Hastaneye kaldırdık. Evimiz yandı. Her şeyimiz yandı. Canımızı zor kurtardık” dedi.

Yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Ayşe Alkan, “Serik'te oturuyordum. Köyden dumanları gördüm. Abimi aradım, ‘Ben yanıyorum' dedi. Ona koştuk. Zorla kurtardık. Buraya geldik. Babamların evleri de yandı. Hiçbir şeyleri kalmadı. Abim hastanede yatıyor. Annem hastanede diyaliz hastası” dedi.

Ertuğrul Gün-Akif Yılmaz
 

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