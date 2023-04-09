Hayvansever oda başkanı sokak canları için ticari aracı ambulansa çevirdi

Diyarbakır'da, "sokak canları ambulansı" hizmetiyle bir ilke imza atan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, oda seçimleri öncesinde vadettiği projelerini bir bir hayata geçiriyor. Ambulansın yanı sıra, beslenme aracıyla da sokak hayvanlarına mama ve yem dağıtımı sağlanıyor. Yaralı ve tedaviye ihtiyaç duyulan hayvanlar, ambulans denilen araçla veteriner hekime veya belediyelerin hayvan barınaklarına sevkleri sağlanıyor.

“Bu çalışma Türkiye'ye örnek olur”

Göreve gelmeden önce kendi imkanlarıyla bireysel olarak yapmaya hayvanlara hizmet etmeye çalıştığını söyleyen Yüksel, bu süreçte eksik olduğunu gördüğü şeyler olduğunu ifade etti.

Topluma örnek olabilecek şeyleri tespit ettiklerini aktaran Yüksel, “Bir tanesi sokak canlılarını besleme aracıydı. Bir tanesi de ambulanstı. Sokak hayvanları için ambulans ihtiyacı tespit ettik. Bizde kuyumcular odası başkanlığı bünyesinde faaliyete koyduk. İlkin besleme aracını faaliyete koyduk. Birkaç gündür de ambulansımızı devreye koyduk, ücretsiz bir şekilde yapılıyor. İnşallah bu çalışma Türkiye'ye örnek olur” dedi.

Mama ve bakım için yardımcı olan hayvanseverlerden Yılmaz Acu, “Diyarbakır Kuyumcular Oda Başkanı Mehmet Yüksel Bey, sağ olsunlar bu arabayı tahsis ettiler. Türkiye'de ilk defa bir kuyumcular odası böyle insani bir çalışma yaparak hayvanseverliği ön planda tutarak gönüllere girerek taht kurmuştur” ifadelerinde bulundu.

Rıdvan Kılıç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.