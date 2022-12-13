Hazine 4,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 259,4 milyon lira borçlanmaya gitti. 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 2,77 milyar liralık teklife karşılık, 969,1 milyon lira net satış gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,07 oldu. Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 3,41 milyar liralık teklife karşılık, 1,34 milyar liralık net satış yaptı. Reel bileşik faiz eksi yüzde 3,20 olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 3 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri öncesinde piyasa yapıcıları ve kamuya toplamda 1,95 milyar liralık satış gerçekleştirdi. 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilde kamuya 250 milyon lira, piyasa yapıcılara 700 milyon lira satış gerçekleştirildi. Piyasa yapıcıları teklifi 1,1 milyar lira. 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde piyasa yapıcılara 3,5 milyar liralık teklife karşın 1 milyar lira satış yapıldı. Kamuya bu tahvilde satış yapılmadı.

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