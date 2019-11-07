Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Ordu'da “İş Dünyası ile Buluşma” programına katıldı

Bir dizi programlara katılmak üzere kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. Programda konuşan Bakan Albayrak, “Türkiye için Değişim Başlıyor” diyerek başlatılan iş dünyası buluşmalarına Ordu'da devam ettiklerini ifade etti. Son 15 ayda ekonomide, eşine tarihte rastlanmamış bir mücadele ortaya koyduklarına değinen Bakan Albayrak, “Ülkemize karşı başlatılan girişimlerin son halkası olan ekonomik saldırılara karşı durduk. Bizi terör örgütleri ile devletin içinde yapılanmış sinsi bir yapı ile darbe girişimi ile durdurmayanlar, son olarak ekonomimizi hedef aldı. Tehditlerin, şantajların, yaptırımların ardı arkası kesilmedi. Milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile hepsini savuşturduk. Yaşanan süreçlerin ekonomimize verdiği etkileri ortadan kaldırdık. Son 15 ayı hep birlikte yaşadık. 3 büyük kur atağı yaşadık. Kuru en üst seviyeye çıkartmaya çalıştılar. Bunun sonucu olarak enflasyonu kontrol edilemez hale getireceklerdi. Ülkemizi altından kalkılamayacak bir faiz yükü ile çökerteceklerdi ama başaramadılar. Önce saldırılarını savuşturduk. Ardından Türkiye'ye karşı böyle girişimlerde bir daha bulunmamaları için önlemlerimizi aldık” dedi.

“Geçen yıl 58 milyar dolara yaklaşan cari açık, bu yıl 5,1 milyar dolar cari fazla olarak, Cumhuriyet tarihine geçti”

Bakan Albayrak, Türkiye'nin borçluluk noktasında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğuna değinerek, “Türkiye, cari açık noktasındaki geçmişten bugüne kadar tarihsel kırılgınlıklarımızdan en önemlilerinden bir tanesi noktasında cari açıkta artık cari fazla veren bir noktaya geldi. Geçtiğimiz yıl haziran ayı itibari ile 58 milyar dolara yaklaşan cari açık, Ağustos ayı itibari ile 5,1 milyar Dolar cari fazla vererek Cumhuriyet tarihinin en yüksek cari fazlasını aştı” şeklinde konuştu.

“82,3 ton altın ekonomiye kazandırıldı”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yastık altında bulunan altınlar da dahil toplamda 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdıklarını ifade ederek, “Yastık altını ekonomiye kazandırmak, yerli ve daha düşük faizli bir finansman kaynağı değerlendirmek için altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihalelerine önem verdik. Bunun sonucu olarak 2019'da tarihin en büyük, tarihi bir seviye ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. Finansman tarafında bütün ekibimizle başarılı bir performans ortaya koyduk. 2019 yılında Bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında 117 milyar TL olarak öngörülen faiz ödemesinin, sene sonunda 99 milyar TL olmasını öngörüyoruz. Rakamlar ortada. Makroekonomik göstergelerin hepsinde tarihi bir başarı elde ettik. Şimdi sırada sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme var. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin güçlendiğini gösteriyor” dedi.

Ordu'ya yatırım müjdesi

Bakan Albayrak, özetle şunları kaydetti:

“Özellikle Ordu anlamında altyapı karayolları noktasında, DSİ sulama altyapısı anlamında, organize sanayi bölgeleri noktasında çok önemli adımları çok kısa sürede atacağız. Ve inşallah bu karayolu tamamlanıyor. Bakanlığımız ile bu konuda hızlı adımlar atacağız. Demiryolu altyapısı ile ilgili bu adımları hızlı atacağız.”

Selim Kuşcu