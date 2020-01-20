Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan önemli mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılını değerlendirdi, 2020'ye yönelik beklentileri anlattı. Bakan Albayrak, toplam 2 buçuk saat süren toplantıda; önce değerlendirmelerini yaparak beklentilerini anlattı sonrasında ise gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin 2019'u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, pozitif bir büyümeyle geride bırakacağını söyleyen, "Benzer iç ve dış kriz, şok, saldırı atak. Ne dersek diyelim. Türkiye, 2001 ve 2009'a kıyasla hakikaten çok başarılı bir şekilde bertaraf etmiş oldu" dedi.

Bakan Albayrak, 2018 Haziran-2019 Haziran döneminde Türkiye'nin 3 farklı kur atağına maruz kaldığını söyleyerek, buna ek olarak TL'de farklı gelişmelerin yaşandığını anlattı. Albayrak, bunun ardından ekonomide ve finansal mimaride öncelikli stratejinin istikrarı oluşturan bir süreçten geçildiğini vurguladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarında şu başlıklar öne çıktı:

“2020 enflasyonda tek haneyi göreceğimiz bir yıl olacak,

(Kanal İstanbul) Her konuda bir çok faydası var, bütçe açısından makul, yapılabilir bir proje, finansman olarak risk yok,

Özel bankalar geçen yıl başarılı sonuçlar vermedi,

Emeklilik sisteminde ciddi reform yapılmalı, bu ihtiyaç ötesi, zaruri,

TL-Türk varlıklarına güvenenler kazandı. Disiplinli reel büyüme stratejisine geçtik,

5 yılda 8 seçim oldu, erken seçim söylemleri iyi niyetli değil.”