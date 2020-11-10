Hazine ve Maliye Bakanı Elvan göreve başladı

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla göreve başladığını duyuran Elvan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca hizmetlerinden dolayı Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da teşekkür eden Elvan, “Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın” değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Hasgül