Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABD'de

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına başladı. Bakan Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldi.

Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka'nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik” dedi.

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