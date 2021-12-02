Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik'

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden affı kabul edilen Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni Nebati görevine başladı. Törende konuşan Lütfi Elvan, Türkiye'nin borçlanma açısından oldukça başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, “Sağladığımız bütçe disiplini sayesinde hazinemiz piyasadan 155 milyar lira daha az borçlandı. Tabii şunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Bu bütçe performansı ve borçlanmadaki başarıyı neye rağmen gerçekleştirdik? Biz enflasyonla mücadeleye destek vermek ve vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için 150 milyar liranın üzerinde gelirimizden feragat ettik” ifadelerini kullandı.

Bakan yardımcılığı görevi sırasında pandemi sürecini büyük bir başarı ile geride bıraktıklarını söyleyen Nebati ise, “Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi haline geldi” diye konuştu.

“Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önceliği yüksek faiz olmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin yıllardır ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonunun hayalini kurduğunu dile getiren Bakan Nebati, “Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık, dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, iş insanından, çalışandan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır” dedi.

“Emeğini sarf eden hangi konumda olursa olsun insanların öncelikli olduğu bir ekonomi politik anlayışımız olacak”

Bakan Nebati, artık işçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir söylemi geliştirdiklerini belirterek, “Bu ülkede bugüne kadar sabit gelirliler nasıl ki enflasyona ezdirilmedi, emekliler ezdirilmedi, bundan sonraki yolculuğumuzda bu önceliklerimiz arasındadır. Nasıl ki iş dünyamız her türlü ihtiyacını hızlı bir şekilde proaktif olarak karşılayan bir ekonomi yönetimi gördü. Bundan sonra çok daha azimli bir ekonomi yönetimi görecek. Ekonomi yönetimi, reel piyasanın, sanayide üretim yapanın, orada çalışanın, hizmet edenin, ihracat yapanın, Türkiye'nin en uç noktasında tarımsal üretim faaliyetinde bulunanın, emeğini sarf eden hangi konumda olursa olsun insanların öncelikli olduğu bir ekonomi politik anlayışımız olacak” diye konuştu.

Tören, Elvan'ın bakanlık çalışanlarına yaptığı veda konuşmasının ardından son buldu.