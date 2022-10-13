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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin başkenti Washington DC’de, Hindistan’ın daveti üzerine G20 üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı kapsamında, gelecek senenin dönem başkanı olan Hindistan'ın daveti üzerine G20 üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Hindistan döneminden beklentiler paylaşılarak, küresel ekonomi hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

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