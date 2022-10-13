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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katarlı mevkidaşı Al-Kuwari ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katarlı mevkidaşı Al-Kuwari ile bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katarlı mevkidaşı Al-Kuwari ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin başkenti Washington DC’de, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi. Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkelerimiz arasındaki güçlü ekonomik, finansal ve ticari ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak için verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.
 

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