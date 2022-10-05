İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler, cevap vereceğim'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler, cevap vereceğim'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler, cevap vereceğim'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Yarın, cuma günü cevap vereceğim” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin "nöro ekonomi" ile ilgili açıklamasına ilişkin tartışmaları hatırlatmaları üzerine, “Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Yarın, cuma günü cevap vereceğim” dedi.

Bakan Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” demiş, sözleri tartışma konusu olmuştu.

Ahmet Umur Öztürk
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.