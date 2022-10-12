Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcileri ile toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Nebati toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisinin genel görünümünü değerlendirdiğimiz toplantıda, ayrıca Amerika'nın önde gelen şirket yöneticilerine ülkemizdeki yatırım ortamını ve doğrudan yatırımları geliştirmek için attığımız adımları anlattık” dedi.

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