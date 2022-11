Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den muhalefete TOGG eleştirisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'ya geldi. Bakan Nebati, ilk olarak ”2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katıldı. Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, Kastamonu'da yapılan yatırımlar ve ihracat ile ithalat rakamları ile ilgili konuştu. Türkiye genelinde yapılan çalışmalara da değinen Bakan Nebati, “AK Parti olarak eser ve hizmet siyaseti anlayışımızdan asla ödün vermedik. İktidarlarımız döneminde sağlıktan eğitime, ulaştırmadan konuta birçok alanda çalışma yapıyoruz. TOKİ aracılığı ile ülkemizde 1 milyon 170 bin konut üretip, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 12 milyon vatandaşımızın güvenlikli konutlarda yaşamasını sağladık. Şu anda da 500 sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri hedefimizi de milletimizle paylaştık. Sanayide, teknolojide ve enerjide saymakla bitirilmeyecek çok sayıda hizmetlerimiz var. Biz hizmet siyaseti ile yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz açık, çalışıyoruz” dedi.

“Önce bir aynaya bakın, sizin yerlilik oranınızla ters orantılı olduğuna iddiaya girerim”

TOGG'u eleştiren muhalefete seslenen Nebati, “Maalesef, son olarak TOGG'da yaşananlar Türkiye'deki istemezciklerin de gerçek yüzünü çıkaran en önemli göstergelerden, alanlardan birisi oldu. TOGG'un yerli, milli ve elektrikli aracın üretilmesinde temel attığımızda bunlar çıkıp ‘nerede' diye sordular. Binalar yükselmeye başladığında ‘Siz ne yapıyorsunuz?' diyerek dalga geçtiler. Binalar tamamlandığında ‘Nerede üretim tesisi?' dediler. Tesisler yerine geldiğinde ‘Araç niye inmiyor?' dediler. Araç banttan inerken ‘Nerede seri üretim?' demeye başladılar. Sanki dünyadaki fabrikalar bir anda kurulup üretim yapıyormuş gibi. O yetmedi, aracı görmeye başladıkça, toplum içerisindeki enerjiyi hissettikçe yerlilik oranını sorgulamaya başladılar. Yüzde 51, yüzde 65 olur mu diye sorgulamaya başladılar. Bunları herkes tanıyor, kim olduğunu biliyor. Bunlar köprü yapılırken, ‘yaptırmam', 3. köprüye gelirken ‘asla yaptırmam', şehir hastaneleri yaptırılırken ‘niye bunları yapıyorsunuz', Marmaray, Avrasya Tüneli yapılırken ‘hayır', İstanbul Havalimanı'nı yaptığımızda ‘bu kadar büyük bir havalimanını ne yapacaksınız', Sabiha Gökçen'i yaparken ‘buraya uçak inmiyor, niye yapıyorsunuz' diyenler. Kastamonu'ya, ülkemizin bütün bölgelerinde yapılan havalimanından yaparken ‘niye yapıyorsunuz' diyenler. Bunlar aynı zihniyet. Vatan Caddesi yapılırken, ‘uçak mı indireceksiniz' diyenler. Kim bunlar, koyu muhalefetin de dışına çıkarak ülkenin gerçeklerine ve doğrudan olan ihtiyaçlarına ‘hayır' diyenler. En son TOGG'daki yerlilikle ilgili sorgulamalarında şu soruyu cevaplamayı hak ediyorlar. Sizin yerlilik oranınız ne kadar? Önce bir aynaya bakın, sizin yerlilik oranınızla ters orantılı olduğuna iddiaya girerim. Bizim araçlarımız yerli, biz yerli ve milliyiz” diye konuştu.

“Bu ülke için çalışıyoruz, eser hizmeti için çalışıyoruz”

Hizmet için çalıştıklarını ifade eden Nebati, “Bu ülke için çalışıyoruz, eser hizmeti için çalışıyoruz. Elimizden gelen her gayreti ortaya koyuyoruz. Dünya bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin üstünden gelecek her türü enstrümanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse şunu söyleyemez; ‘beni enflasyonun altında ezdirdiler', ‘beni doktorsuz bıraktılar', ‘benim çocuğum kitapsız bıraktılar' diyemez. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti iktidarıyla 20 yıldır her türlü özveri ile gayret eden bu kadrolarını taşıdı. Bu kadrolar da ‘efendi olmak için değil, hizmet etmek için geldik' diyen kadrolar” şeklinde konuştu.

“Enflasyon aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak”

“Hizmete, çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Nebati, “Elhamdülillah, sorunların üzerinden geçe geçe geliyoruz. Kur korumalı mevduatı da 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız büyük bir manifesto ile milletiyle paylaşırken de aynı şeyi söylemişti. Döviz korunun oynaklığı minimum seviyede. Öngörülebilirliğin arttığı, insanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabilecekleri bir dönemdeyiz. Enflasyon Aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak. Hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız. Bunu hiç kimse işini kaybetmeden, aşını kaybetmeden, kepek kapatmadan, atölyelerin kapılarına kilit vurmadan, fabrikaların kapılarına kilit vurmadan gerçekleştireceğimizi tüm dar gelirli, sabit gelirliler başta olmak üzere, toplumun enflasyondan en fazla etkilenen kesimlerinin bizim attığımız adımlarla daha bir hayat sürdüreceklerini, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldır yapmış olduğumuz uygulamalarla devam ettireceğimizi ifade ederim” ifadelerini kullandı.

Murat Kanber - Vedat Yunus İkizoğlu



