Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Asılında bu değişim normalleşme'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çıktığı televizyon programında bir dizi önemli açıklamalarda bulundu. İşte Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları:

“Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivite de bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk.”

“Türkiye'de can, mal, ırz, inanç güvenliği sağlanmıştır. Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon, manipülasyon değil, ihanettir.”

“Doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerin başında Türkiye. Türkiye bu tarihi fırsatı değerlendirecek.”

“Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerleri ürünleri teşvik ederek ihracatı teşvik edeceğiz, orta gelir tuzağını aşacağız.”

“Bu kırılganlıkların üzerinde çalışıyoruz. Çünkü biz orta gelir tuzağından çıkmak istiyoruz.”