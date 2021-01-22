Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artış söz konusu değildir'

Son zamanlarda çıkan belediye paylarında kesinti olacağına yönelik haberlere karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmasına devam edileceği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi :

“Bazı basın yayın organlarında belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığına dair çeşitli haberler yer almıştır, haberlerde yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Bilindiği üzere, 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" kapsamında borçlu belediyelerin borçlarını yapılandırması imkanı getirilmiştir.

Söz konusu kanunun 3. maddesinin 3. fıkrasının "e" bendinde belediyelerin yapılandırma ve diğer borçları için genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesinti yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda haber konusu olan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kanuna uyum sağlanması hedeflenmekle beraber belediyelerin borçlarına karşılık kesinti işlemlerini belirleyen 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın kesinti oranlarını düzenleyen maddelerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam etmektedir.”

Ömer Faruk Karataş

