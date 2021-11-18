Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz büroları tebliği ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair düzenlemeye ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan yorumlar üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirleme” ifadesinin ise sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu, bu ifadenin 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade ettiği kaydedildi. Açıklamada, döviz alım satımının piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleştiği ifade edilerek, düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesinin kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

Mustafa Cenik



