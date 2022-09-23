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Hazır kek poşeti içinde esrar sevkiyatı polise takıldı

Hazır kek poşeti içinde esrar sevkiyatı polise takıldı
Hazır kek poşeti içinde esrar sevkiyatı polise takıldı

Adana polisi, hazır kek poşeti içinde kente 2 kilo 130 gram esrar sokmaya çalışan 2 zanlıyı yakaladı.

Hazır kek poşeti içinde esrar sevkiyatı polise takıldı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan takip sonucu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi D-400 Karayolu'nda yürüdükleri sırada yakaladı. Şüphelilerin ellerindeki market poşetini kontrol eden ekipler, 8 paket kek buldu. Açılan paketlerin içerisinde üzeri kekle kaplanmış rulo halde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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