Haziran ayında 4 metre kar!

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kış mevsiminde zaman zaman kapanan Van-Bahçesaray yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, Kasım ayı ile Nisan ayına kadar yolu sürekli açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aşırı kar yağışı alan 3 bin rakımlı Kapet Geçidi'nde yapılan çalışmalarla yol kenarında biriken kar kütleleri Haziran ayının ilk haftasın da kar kalınlığı yer yer 3 ila 4 metreyi buluyor. İlçeye giden ve ilçeden gelen vatandaşlar ise yer yer 3 ila 4 metre yüksekliğinde olan kar kütleleri önünde hatıra fotoğrafı çektirip, tarih veya sevdiklerinin ismini yazıyor, bazıları da poşetlere kar doldurup pekmezle yemek için evlerine götürüyor.