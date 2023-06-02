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Haziran ayında etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü

Haziran ayında etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü
Haziran ayında etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü

Eskişehir’de bir anda bastıran dolu yağışıyla etraf beyaza bürünürken hayat durma noktasına geldi.

Haziran ayında etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü - Tıkla İzle

İnönü iiçesi Oklubalı Mahallesi'nde dün etkili olan dolu yağışıyla hayat adeta durma noktasına geldi. Bir anda etkili olan dolu yağışıyla birlikte yerler beyaza büründü. Dolu yağışının yaşandığı bölgede hemen her yer kış aylarını aratmayacak şekilde beyaz örtüyle kaplandı. Yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde yoğun şekilde etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü.

Bölgede ekili tarım arazilerinde de dolu yağışından dolayı hasar oluştuğu öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

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