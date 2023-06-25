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Haziran ayında her yer beyaza büründü

Haziran ayında her yer beyaza büründü
Haziran ayında her yer beyaza büründü

Ardahan’da Haziran ayında etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü.

Haziran ayında her yer beyaza büründü - Tıkla İzle

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bir anda bastıran dolu yağışıyla etraf beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Ardahan-Artvin Karayolu'nda ulaşım aksadı. Sahara Geçidi de dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Ardahan Valiliği; vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Olgun Yıldız

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