Haziran ayında TV+'ta dünyaca ünlü yapımlar yayınlanacak

Dijital televizyon platformu TV+, Mayıs ayını da ekran tutkunlarının ilgisini gördü. Mayıs ayında dijital televizyon platformunu en fazla izleyen şehirler İstanbul olurken; onu sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Mayıs ayında dijital televizyon platformunda en çok izlenen yapımlar, dünyanın karşılaştığı tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi anlatan ‘Avengers' serisinden ‘Endgame', Vikingler ve vahşi ejderhaların dünyasında geçen bir macera filmi ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' ve hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençlerin arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini bir oyunun içinde bulmalarını konu alan ‘Jumanji: Yeni Seviye' oldu. Kaşıktan yapılma Forky'nin oyuncak olduğunu kabul etmemesini ve yaşadıklarını anlatan ‘Oyuncak Hikayesi 4', yıllardır çocukların severek izlediği Şirinler serisinin ‘Kayıp Köy' filmi de Mayıs ayında en fazla izlenen filmler arasında yer aldı.

Dijital televizyon platformu, Haziran ayında da dünyanın ilgiyle takip ettiği yapımları kataloğuna ekledi. Bu ay dijital televizyon platformuna eklenen filmler arasında gerçek zamanın ötesinde bir yerde casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahramanın hikayesini konu alan ‘Tenet', telefon bağımlılığı olan bir adamın eğlenceli hikayesini işleyen ‘Jexi', öfke problemlerinden dolayı annesi tarafından bakımevine gönderilen küçük bir kızın saldırgan tavırlarını anlatan ‘System Crasher' bulunuyor.

2001 yılı ekonomik krizinde Arjantin'de paralarını dolandırıcılara kaptıran ve bunun intikamını almak için plan yapan bir grup insanın yaşadıklarını anlatan ‘Heroic Losers', kız arkadaşının ölmekte olduğunu öğrenen 17 yaşındaki bir gencin hikayesini konu alan ‘Life in a Year', 1959 İngiltere'sinde, dul bir kadının tarihi eser niteliğinde olan evini bir kitapçıya dönüştürmesini konu edinen ‘The Bookshop' ve emekli maaşları ile geçinmekte güçlük çeken üç yaşlı adamın banka soymaya karar vermeleri sonucunda başlarına gelenleri anlatan ‘Going in Style' Haziran ayında dijital televizyon platformu kataloğuna eklenen diğer filmler arasında yer alıyor.

Bu filmlerin yanı sıra sevilen çizgi dizi Scooby Doo serisinden ‘Scoob!' ve telefon kullanıcısı tarafından seçilecekleri zamanı bekleyerek zaman geçiren emojilerin hikayesini anlatan ‘The Emoji Movie' de gösterime giren animasyon filmleri arasında bulunuyor.

Haziran ayında dijital televizyon platformu ekranlarında olacak diziler arasında bir lokantanın deposunun geçmişe açıldığını fark eden ve zamanda geriye giden bir adamın yaşadıklarını konu alan ‘11.22.63', tüm insanlığın bir virüs sebebiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasının ardından yaşanan kaos dolu ortamın bir Amerikan gemisi mürettebatı ve geminin kaptanı üzerinden aktarılan ‘The Last Ship' yer alıyor.

Haziran ayında dijital televizyon platformu ekranlarında izleyici ile buluşacak diğer diziler arasında ise bir çamaşırhane ve gece kulübü sahibi olan adamın zıt iki hayatına odaklanan ‘Power' ve ‘iZombie' yer alıyor. Ayrıca Kopenhag Polis Teşkilatı'nda seri cinayetler soruşturması konusunda uzmanlaşmış bir birimin katillerin izlerini sürmesi üzerine odaklanan ‘Darkness: Those Who Kill'in ikinci sezonu sadece dijital televizyon platformunda yer alan diziler arasında bulunuyor.

Belgesel izleyicileri için de kataloğuna her ay yeni yapımlar ekleyen dijital televizyon platformu, Haziran ayında müzik fotoğrafçılığının tarihi ve kültürel etkisini altı bölümde anlatan ‘ICON: Music Through' gösterimde olacak.

Seçkin dizi, film ve belgesellerin yanı sıra eğlence programları da ilgi gören dijital televizyon platformu, Haziran ayında ünlü birçok yemek programını ekrana taşıyacak. Yerel halktan hayatta kalma becerilerini öğrenmek ve Alaska mutfağını keşfetmek için Alaska'ya giden Gordon Ramsay'in sunduğu program ‘Gordon Ramsey ile Rota Dışı', izleyicilerle ipuçlarını ve tekniklerini paylaşarak, kendi mutfaklarında tatlıları ve hamur işlerini oluşturmaları için onları teşvik eden Martha Stewart'ın programı ‘Martha'nın Fırını' ve yemek programı ‘Masterchef' izleyicilerle buluşacak programlar arasında bulunuyor.