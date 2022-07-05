Haziran'da en çok dinlenen şarkılar

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un Haziran'da en çok dinlenenleri açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde rap müziğin sevilen ismi Çakal zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA Haziran ayının zirvesinde yer aldı.
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç'ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, Haziran ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli ve İrem Derici'nin seslendirdiği Rastgele şarkısı ise ‘yerli single' listesinin birincisi oldu.
Yabancılarda ilk sırada INNA yer aldı
Yabancı şarkılar kategorisinde INNA - Magical Love parçası ile ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Haziran'da INNA, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu. ‘Drake''in ‘Honestly Nevermind' albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.
En çok dinlenen yerli single'lar şöyle:
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (ft. İrem Derici)
Çakal - İmdat
KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim
Canbay & Wolker - Leylim Yar
Derya Uluğ - Hadi Çal
Sakiler - Canıma Minnet
Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan
Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben
Uzi - Arasan da
En çok dinlenen yerli albümler
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Çakal - Paradoks
Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri
Uzi - Kan
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız
Hakan Altun - Çok Ağlarız
Sıla - şarkıcı
Müslüm Gürses - Küskünüm
Bergen - Acıların Kadını
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Çakal
Uzi
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Mustafa Ceceli
Derya Uluğ
Semicenk
İkilem
Canbay & Wolker
KÖFN
En çok dinlenen yabancı albümler
Drake - Honestly, Nevermind
XXXTENTACION - Look At Me- The Album
Post Malone - Twelve Carat Toothache
Indila - Mini World (Deluxe)
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)
INNA - Nirvana
Harry Styles - Harry's House
Sofi Tukker - Wet Tennis
Sigrid - How To Let Go
Maneskin - Chosen
En çok dinlenen yabancı single'lar
INNA - Magical Love
Harry Styles - As It Was
Elley Duhe - Middle Of The Night
Imagine Dragons - Believer
Tom Odell - Another Love
Ilkay Sencan & Inna - Talk
Maneskin - Beggin
LP - Lost on You
Lady Gaga - Hold My Hand
The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
INNA
Harry Styles
Billie Eilish
Imagine Dragons
The Weeknd
Post Malone
Shakira
Rihanna
Doja Cat
Maneskin