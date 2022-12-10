Hazırlık maçı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalya'da kamp yapan iki ekibin mücadelesinde 8 gol atıldı.

Saha: Hüseyin Aygün

Kayserispor: Bilal Bayezit (Cenk Gönen), Onur Bulut (Gökhan Sazdağı), Arif Kocaman, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole (Baran Ali Gezek), Olivier Kemen (Emrah Başsan), Ramazan Civelek (Anthony Uzodimma), Miguel Cardoso (Carlos Mane), Yaw Ackah (Bernard Mensah), Mame Thiam (Talha Sarıarslan), Mario Gavronovic (Mustafa Pektemek)

Giresunspor: Erkan Anapa, Alper Uludağ, Ramon Anas, Rafael Perez, Hayrullah Bilazer, Serginho, Rahmetullah Berişbe (Vukan Savicevic), David Puentes, Sainz Eguskiza, Riad Bajic, Brandley Kuwas

Goller: Mario Gavranovic Dk.10, Mame Thiam Dk.29, Carlos Mane Dk.68, Talha Sarıaslan Dk.73 (penaltıdan), Mustafa Pektemek Dk.88 (Kayserispor) Riad Bajic Dk.31, Serginho Dk.41, Vukan Savicevic Dk.82 (Giresunspor)

Yüksel Yıkılmaz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.