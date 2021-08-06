Hazırlık maçı: Adana Demirspor 1 - 1 Beşiktaş

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Güven, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ferhat'ı çalımlamak isterken pozisyonu değerlendiremedi.

11. dakikada Gökhan'ın köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet'in sert şutu auta çıktı.

17. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Sinan pasını, Pa Dibba'ya yolladı. Pa Dibba'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Beşiktaş'ın atağında ceza yayının önünde arkası dönük halde topla buluşan Güven, dönerek sert bir vuruş yaptı. Güven'in şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin sert vuruşunda, kaleci Ersin topu son anda uzaklaştırdı.

43. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Sinan, kaleyi görür görmez sert bir sut çekti. Sinan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

52. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde karambolde topla buluşan Pa Dibba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ersin'i geçemedi.

58. dakikada Beşiktaş'ta Atiba'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Josep, ceza sahasında girdiği anda Rassoul'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada Beşiktaş'ta penaltı noktasında topun başına geçen N'Koudou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

65. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanatta gelişen atağında Akintola topa sert vurdu. Kaleciden dönen topa Castro dokundu. Utku bir kez daha topu çeldi ancak ancak Assombalonga yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 1-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün

Adana Demirspor: Ferhat, Tayyib (Semih dk. 70), Rassoul, Svensson (Tarık dk. 75), Kaan (Samet dk. 79 ?), Sinan (Castro dk. 62), Gökhan (Stambouli dk. 62), Belhanda (İzzet dk. 79), Akintola (Sedat dk. 79), Pa Dibba (Ezeh dk. 64), Balotelli (Assoombalonga dk. 62)

Yedekler: Vedat, Emrecan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Ersin (Utku dk. 46), Necip (Oğuzhan dk. 63), Vida, N'Sakala, Rosier, Souza (Kayra dk. 78), Mehmet (Kayra dk. 78), Atiba (Salih dk. 63), Gökhan (Ljajic dk. 84 ?), N'Koudou, Güven

Yedekler: Emre, Rıdvan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Assoombalonga (dk. 64) (Adana Demirspor), N'Koudou (dk. 60 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Balotelli, Ferhat, Pa Dibba (Adana Demirspor), Güven (Beşiktaş)

Umutcan İşledici - Süleyman Cenk İdaye

