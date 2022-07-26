Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 - Deportivo Alaves: 2

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanyol ekibi Deportivo Alaves takımı ile Estadio Camilo Cano La Nucia stadında karşılaştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya; Ersin Destanoğlu, Berkay Vardar, Welinton Souza, Necip Uysal, Valentin Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Wout Weghorst ilk on biriyle başladı.

Karşılaşmanın 2. yarısına Cenk Tosun ve Emre Bilgin değişiklikleri ile başlayan Beşiktaş'ta daha sonra Oğuzhan Akgün, Emirhan İlkhan, Emrecan Uzunhan, Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan Delibaş, N'Koudou ve Romain Saiss oyuna dahil oldu. Müsabakanın ilk yarısını Muleka'nın golüyle 1-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.