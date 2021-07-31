Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Greuther Fürth: 2

Fenerbahçe, beşinci hazırlık maçında Alman ekiplerinden Greuther Fürth'ü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 5. dakikada Miha Zajc ile 8. ve 30. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti. Almanya ekibinin golleri ise 34. dakikada Barry ve 76. dakikada Leweling'den geldi.

Seyircili oynanan karşılaşmada taraftarlar tribünleri doldurarak sarı-lacivertli ekibe destek verdi.

Fenerbahçe, 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç, TRT Spor'dan yayınlanacak.