Hazırlık maçı: Türkiye: 3 - Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan gelişen Hırvatistan atağında Ozan Kabak'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Melnjak'ın şutu üstten auta çıktı.

22. dakikada Hırvat savunmasına baskı yapan Cenk Tosun, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonucunda hakem Vincic penaltı kararı verdi.

23. dakikada beyaz noktanın başına gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere bıraktı. 1-0

32. dakikada girdiği ikili mücadelede Mert Çetin'in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir, ceza sahasını içine sarkarak yaptığı düzgün vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

40. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü buldu. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54.dakikada sağ kanattan Brekola'nın açtığı ortaya kimse dokunamadı. Ceza alanı içinde arka direğe yakın bölgede topla buluşan Pasalic, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

56.dakikada sol kanattan Orsic'in açtığı ortada ceza alanı içinde boş kalan Brekalo, kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-3

58.dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanına gönderdiği topta Cenk şık topuk pasıyla yay üzerinde Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz, sert ve düzgün bir plase vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 3-3

72.dakikada Okay'ın pasını alan Yusuf Yazıcı'nın yay üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Sluga'nın kucağında kaldı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Mert Çetin (Yusuf Yazıcı dk. 46), Ozan Kabak, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 46), Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz (Merih Demiral, dk. 54) Orkun Kökçü ? (Berkay Özcan dk. 34), Deniz Türüç, Cengiz Ünder (Efecan Karaca dk. 78), Cenk Tosun (Enes Ünal dk. 63)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Damagoj Vida (Uremovic dk. 46), Pongracic (Caleta-Car dk. 61), Dario Melnjak, Milan Badelj (Toma Basic dk. 61), Marko Rog, Josip Brekalo (Ivan Perisic dk. 61), Mislav Orsic, Pasalic (Luka Modric dk. 77), Ante Budimir (Antonio Colak dk. 66)

Yedekler: Grbic, Lovre Kalinic, Barisic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic,

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Goller: Cenk Tosun (dk. 23 pen.), Deniz Türüç (dk. 40), Cengiz Ünder (dk.58) (Türkiye), Ante Budimir (dk. 32), Pasalic (dk. 54), Brekalo (dk. 56) (Hırvatistan)

Sarı Kartlar: Ozan Kabak (Türkiye), Perisic (Hırvatistan)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

