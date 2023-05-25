Hazırlık maçı: Türkiye: 70 - Çekya: 83

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Furkan Keseratar, İzel Deniz Pehlivan
Türkiye: Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 13, İlayda Güner 12, Elif Bayram 9, Melis Gülcan 4, Alperi Onar 4, Şevval Akalan 3, Pelin Derya Bilgiç 2, Gökşen Fitik 2, Esra Ural Topuz 2
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Çekya: Stoupalova 17, Cechova 14, Brezinova 9, Holesinska 8, Andelova 7, Hamzova 7, Sipova 7, Sklenarova 5, Zeithammerova 5, Pauorova 4
Başantrenör: Stefan Svitek
1. Periyot: 20-23 (Çekya lehine)
İlk yarı: 36-40 (Çekya lehine)
3. Periyot: 60-60
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