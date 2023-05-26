Hazırlık maçı: Türkiye: 75 - Letonya: 51

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Letonya ile karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, İlayda Güner ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı. Milliler, müsabakanın ilk yarısını 41-33 önde tamamladı. Ay-yıldızlılarda Alperi Onar ile Derin Erdoğan 13'er, Olcay Çakır Turgut 9 sayıyla oynadı. Letonya'da ise Aleksa Gulbe 13 sayı kaydetti.

Milliler turnuvadaki üçüncü maçında 27 Mayıs Cumartesi günü Almanya ile karşılaşacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.