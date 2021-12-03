Hazro'da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı

Olay, dün öğle saatlerinde Hazro ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ilçe minibüs otogarında meydana geldi. İlçede önceki gün kooperatif yönetimi tarafından bir dolmuş sürücüne sırası geldiği için hareket etmesi ve beklememesini belirtmesi üzerine, dolmuş sürücüsü ise yolcu olmadığını beyan ederek hareket etmeyeceğini aktardı. Bunun üzerine kooperatif yönetimi ile sürücüsü tartışırken, çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.

Yaşanan olayla ilgili olarak ilçenin önde gelenlerinin araya girmesiyle her iki taraf barıştırılırken, dün öğlen saatlerinde kooperatif yönetimi ile yine karşı karşıya gelen bir dolmuş sürücüsü bu kez aile bireylerini toplayıp ilçede bulunan otogara geldi. Burada tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı.

Durumu ağır olan yaralı Diyarbakır'a getirildi

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdıktan sonra yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, durumu ağır bir yaralı, buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine sevk edildi.

Gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Yaşanan olay sonrası ilçede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyette ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Yaşanan olayla ilgili olarak ilçenin ileri gelenleri kavgayı barıştırmak için caba harcadığı öğrenilirken, kavga bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Sedat Irmak

