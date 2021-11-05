HDP, Anayasa Mahkemesine ön savunması sundu

HDP ön savunması verdi. HDP'nin savunmasının bir ek klasör ve 173 sayfadan oluştuğu kaydedilerek, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, PM Üyesi Doğan Erbaş, Hukuk Komisyonu bünyesinde oluşturulan savunma grubu avukatları ile Batman milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ile Adana milletvekili Kemal Peköz tarafından AYM'ye getirildiği belirtildi.

AYM'ye savunmanın sunulmasından sonra açıklama yapan Ümit Dede, “AYM'nin verdiği süre içerisinde bugün ön savunmamızı sunduk. Yargılama süreci devam ediyor, daha öncelikli olarak değinilmesi gereken konuları işledik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı savunmamıza karşı mütalaa verecek, biz de buna karşı esas hakkındaki savunmamızı vereceğiz. Daha önce AYM'ye sunulan ilk iddianameyi reddetme durumu vardı. Bu da bizim için önemli bir itiraz gerekçesiydi. Yarın saat 11:00'de Genel Merkezimizde açıklama yapacağız ve savunmanın başlıklarını sizlerle paylaşacağız” dedi. Dede, 173 sayfalık bir savunma yaptıklarını kaydederek, “Ön savunma niteliğinde bir savunma yaptık, ekinde belgemizi de sunduk. Savunma süreci devam ediyor. AYM talebimizi haklı bularak ek süre verdi. Bir de 451 arkadaşımız hakkında siyaset yasağı talep ediliyordu. Bu arkadaşlarımızın savunma hakkı olduğu için kendilerine de tebligat yapılmasını istemiştik, bu da kabul edildi ve tebliğler yapılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk



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