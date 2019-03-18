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HDP belediye başkan adayı PKK operasyonunda gözaltına alındı

HDP belediye başkan adayı PKK operasyonunda gözaltına alındı
HDP belediye başkan adayı PKK operasyonunda gözaltına alındı

Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin U.’nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı şüphesiyle Adıyaman il merkezi, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep illerinde 10 adrese Jandarma Özel Harekat timlerinin desteği ile operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin U'nun da bulunduğu gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildi.  

Ahmet Arslantaş
 

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