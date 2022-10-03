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HDP binasının önüne yatak serip evladı için gece nöbet tutan baba oğluna çağrıda bulundu

HDP binasının önüne yatak serip evladı için gece nöbet tutan baba oğluna çağrıda bulundu
HDP binasının önüne yatak serip evladı için gece nöbet tutan baba oğluna çağrıda bulundu

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti gece de devam ediyor. HDP binasının önüne yatak serip eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, "Ben çocuğuma güveniyorum, inşallah kaçıp gelir bu hasret biter” dedi.

HDP binasının önüne yatak serip evladı için gece nöbet tutan baba oğluna çağrıda bulundu - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 127'nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, 7 gün 24 saat HDP il binasının önünden ayrılmayacağını belirterek, gece geç saatlere kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Hava şartlarına aldırış etmeyeceğini ifade eden Begdaş, “İster yağmur, ister taş yağsın, ben yine de burada oturma eylemimi sabah ve akşam sürdüreceğim. Çünkü benim ciğerim gitmiş. Eve gittiğim zaman bana boğulma hissi geliyor. Bu yüzden eve gidemiyorum. 24 saat burada evlat nöbetimi sürdüreceğim. HDP suçlu olduğu için kepenklerini kapattı. Eğer haklı olsaydılar bu çadırı çoktan yıkmış olurlardı. HDP'nin artık bu ailelerin yüzüne bakacak yüzü kalmamış. Kaçırılan bütün çocuklar HDP'nin aracılığıyla dağa gönderilmiş. Dağdan gelip kimse şehirden çocuk götüremez. Bunların aracısı HDP'dir. Oğlum benim halimi illaki görüyordur. Annesi ayrı yerde, ben ayrı yerde perişan olmuşum. Ben çocuğuma güveniyorum, inşallah kaçıp gelir bu hasret biter” diye konuştu.

Muhammet Hüseyin İçli
 

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