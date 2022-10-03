HDP binasının önüne yatak serip evladı için gece nöbet tutan baba oğluna çağrıda bulundu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 127'nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, 7 gün 24 saat HDP il binasının önünden ayrılmayacağını belirterek, gece geç saatlere kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Hava şartlarına aldırış etmeyeceğini ifade eden Begdaş, “İster yağmur, ister taş yağsın, ben yine de burada oturma eylemimi sabah ve akşam sürdüreceğim. Çünkü benim ciğerim gitmiş. Eve gittiğim zaman bana boğulma hissi geliyor. Bu yüzden eve gidemiyorum. 24 saat burada evlat nöbetimi sürdüreceğim. HDP suçlu olduğu için kepenklerini kapattı. Eğer haklı olsaydılar bu çadırı çoktan yıkmış olurlardı. HDP'nin artık bu ailelerin yüzüne bakacak yüzü kalmamış. Kaçırılan bütün çocuklar HDP'nin aracılığıyla dağa gönderilmiş. Dağdan gelip kimse şehirden çocuk götüremez. Bunların aracısı HDP'dir. Oğlum benim halimi illaki görüyordur. Annesi ayrı yerde, ben ayrı yerde perişan olmuşum. Ben çocuğuma güveniyorum, inşallah kaçıp gelir bu hasret biter” diye konuştu.

Muhammet Hüseyin İçli



İLGİLİ HABER Kemoterapi tedavisini bırakan anne 4 yıldır oğlu için evlat nöbetinde

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

İLGİLİ HABER Terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 125'inci gününde

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

İLGİLİ HABER Terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 122'inci gününde

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.