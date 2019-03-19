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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye 'örgüt propagandasından' soruşturma

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye 'örgüt propagandasından' soruşturma
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye 'örgüt propagandasından' soruşturma

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

HDP Tunceli İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla 31 Ocak tarihinde Dersim Düğün Salonu'nda toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasında terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'ı methettiği, selam gönderdiği, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dokunulmazlığı bulunan Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, aynı toplantıya katılarak konuşma yapan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında da terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla soruşturma açıldı.  

Ercan Topaç

 


 

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