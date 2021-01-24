HDP Esenyurt ilçe binasına gece baskını

Esenyurt Belediyesi'nin korona virüs nedeniyle HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yaptığı dezenfekte çalışmasında çekilen fotoğraflarda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte terörle mücadele ekipleri ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi.

Esenyurt Belediyesi, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda korona virüs nedeniyle dezenfekte çalışması yaptı. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte terörle mücadele ekipleri ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi.

Ekipler parti binasında arama çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.