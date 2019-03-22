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HDP ilçe başkanı PKK propagandasından tutuklandı

HDP ilçe başkanı PKK propagandasından tutuklandı
HDP ilçe başkanı PKK propagandasından tutuklandı

Kocaeli’de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden, aralarında HDP ilçe başkanı ve eski yöneticilerinin de olduğu 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik incelemelerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli'nin 7 ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı olarak "18 Mart" adı altında düzenlenen operasyonlarda sosyal medya üzerinden aralarında PKK propagandası yaptığı tespit edilen ve Dilovası Belediyesi HDP Meclis Üyesi Adayı T.T.'nin de olduğu 9 kişi, Suriye'de DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılara katılıp Türkiye'ye döndüğü belirlenen 6 DEAŞ şüphelisi ile 2 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

PKK PROPAGANDASI YAPAN HDP'LİLER TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 3'ü DEAŞ, 2'si FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi olan ve PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 9 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan terör propagandası yaptığı iddia edilen Eski HDP Yöneticisi M.S.D., Derince HDP İlçe Başkanı Ç.M., HDP Dilovası Eski Yöneticisi A.A. ve B.Y. tutuklandı. 3 DEAŞ, 2 FETÖ şüphelisi ve 5 PKK propagandası yaptığı iddia edilen şahıs ise adli kontrolle serbest kaldı. 

Gürcan Yılmaz

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