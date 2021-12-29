HDP İzmir saldırısı davasında arbede

İzmir'de 17 Haziran 2021'de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılanmasına başlandı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle duruşmanın sosyal tesislerde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verildi. Salonun ışıklarının arızalı olması nedeniyle duruşma 2 saat gecikmeli olarak başladı.

Sosyal tesislerde bulunan duruşma salonunda Deniz Poyraz'ın babası Abdülillah Poyraz, annesi Fehime Poyraz, kardeşi Fehmi Poyraz ile tutuklu sanık Onur Gencer ve taraf avukatları hazır bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile CHP ve HDP milletvekilleri de izleyici sıralarında davayı takip etti.

Avukat yoklamalarının yapıldığı sırada tutuklu sanık Onur Gencer, jandarma ile birlikte tuvalete gitmek için dışarıya alınırken, Poyraz'ın yakınları sanığa pet şişe fırlatarak linç girişiminde bulundu. Bunun üzerine salonda arbede çıkarken, yaklaşık 15 dakika süren gerginlik daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Sanığın nezarethaneden salona geçiş güzergahında olduğu için Poyraz ailesinin oturduğu yer değiştirildi.

Sanığın yeniden salona getirilmesinin ardından duruşmanın başlaması bekleniyor.

Ali Gözeten

