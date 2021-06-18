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HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi

HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi

İzmir'de HDP il binasına silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in, savcılıkta verdiği ifadede içini soğutmak için saldırıyı düzenlediğini ve serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.

HDP İzmir İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyip binasına silahlı saldırı düzenleyip Deniz Poyraz'ı (38) öldüren Onur Gencer'in İzmir Adliyesine sevk edilmesinin ardından savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyleyen Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gencer'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.

Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirten Gencer, "Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı" diye ifade verdi.

Katil zanlısı Gencer, savcılıkta verdiği ifadede serbest bakılmayı talep ettiğini söyledi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Onur Gencer, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Gözeten
 

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