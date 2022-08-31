İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu

HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu
HDP Lice ilçe binasına tedbir konuldu

Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Lice İlçe Teşkilatının olduğu binaya, mülk sahibi olan partilinin ödemediği borcu nedeniyle tedbir konuldu.

Lice'de daha önce iki dönem HDP ilçe başkanlığını yapan N.E., borçlu olduğu senedi ödemeyince hakkında icra işlemi başlatıldı. İddiaya göre, ödeme emri kendisine ulaşmasına rağmen ödeme yapmayan N.E., HDP ilçe binası olarak kullanılan gayrimenkulünü yine HDP ilçe yöneticilerinden T.Z. adına kaçırdı. Tespitin ardından dava açan alacaklı avukatları, tapuya mahkeme kararıyla tedbir koydurdu.

Devam eden mahkeme sürecinde N.E. ve T.Z.'nin halen HDP Lice ilçe yönetiminde görev yaptığı ileri sürüldü. Davanın Lice Asliye Hukuk Mahkemesinde devam ettiği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.