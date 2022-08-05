İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

HDP mağduru aileler bin 67 gündür evlat nöbetinde

HDP mağduru aileler bin 67 gündür evlat nöbetinde
HDP mağduru aileler bin 67 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 67'nci gününe girdi.

HDP mağduru aileler bin 67 gündür evlat nöbetinde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 67'nci gününe girdi. 4 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. Elhaman, “2017'den beri çocuğumdan haber alamadım. Oğlumu dağa gönderen HDP ve taraftarlarıdır. O günden beri çocuğumun peşini bırakmadım, bırakmam da. HDP kepengini kapatıp gitti. Çocuklarımızı getirin. Sonuna kadar oğlumdan vazgeçmeyeceğim ve onlardan alacağım” dedi.

Murat Başal
 

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki aileler: En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız Evlat nöbetindeki aileler: 'En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anne Aysel Artık: Çocuklarımız ölmeden bize versinler Evlat nöbetindeki anne Aysel Artık: 'Çocuklarımız ölmeden bize versinler'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 54üncü gününde Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 54'üncü gününde
İLGİLİ HABER
Muşta annelerin evlat nöbeti sürüyor Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor
İLGİLİ HABER
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.