HDP mağduru aileler bin 67 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 67'nci gününe girdi. 4 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. Elhaman, “2017'den beri çocuğumdan haber alamadım. Oğlumu dağa gönderen HDP ve taraftarlarıdır. O günden beri çocuğumun peşini bırakmadım, bırakmam da. HDP kepengini kapatıp gitti. Çocuklarımızı getirin. Sonuna kadar oğlumdan vazgeçmeyeceğim ve onlardan alacağım” dedi.

Murat Başal



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