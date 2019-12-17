HDP Malatya Eş Başkanı Alataş gözaltına alındı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya merkezli İstanbul ve Kahramanmaraş illerinde PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yapılanma içerisinde bulundukları ve terör örgütü lehine düzenlenen eylem ve protestolara katıldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda Malatya'da 9, İstanbul'da 1 ve Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, gözaltına alınanlar arasında HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş'ın da bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.