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HDP mitinginde teröristbaşı Öcalan lehine slogan atan 7 kişi tutuklandı

HDP mitinginde teröristbaşı Öcalan lehine slogan atan 7 kişi tutuklandı
HDP mitinginde teröristbaşı Öcalan lehine slogan atan 7 kişi tutuklandı

Kocaeli'de HDP mitinginde teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attığı belirlenerek gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Olay, 24 Mart tarihinde İzmit'te bulunan Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HDP tarafından düzenlenen mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmaya başlandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Miting sonrasında da Öcalan lehine slogan attıkları belirlenen 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. 

Aralarında mitingin sunucusunun da olduğu 8 kişiden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların 7'sinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.  

Murat Kanber
 

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